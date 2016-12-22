Компания Пригожина наняла юристов из-за обвинений США во вмешательстве

Подконтрольная Евгению Пригожину группа Concord наняла для защиты интересов в США американскую юридическую фирму Reed Smith. Ранее Минюст США включил самого бизнесмена и его компании в санкционный список за вмешательство в выборы

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Компания Concord бизнесмена Евгения Пригожина наняла юридическую фирму Reed Smith для защиты своих интересов в США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith для защиты наших интересов в рамках уголовного дела, возбужденного в США специальным прокурором Мюллером», — цитирует агентство сообщение компании.

В Concord также добавили, что «не согласны с обвинениями», которые им предъявляют в США.

Компании Concord Managment и Concord Catering в феврале были включены в санкционный список Минюста США. В этот список помимо уже упомянутых компаний вошли сам Пригожин и еще 12 человек, которых прокуратура США считает причастными к вмешательству в выборы в США.

По версии Минюста США, Агентство интернет-исследований (фигурировавшее также как «фабрика троллей») по меньшей мере с 2014 года пыталось влиять на политическую жизнь в США. Сотрудники «фабрики» управляли многочисленными аккаунтами в социальных сетях, через которые поднимали дискуссии о проблемах американского общества, а также удаленно организовывали политические акции в городах Северной Америки, выдавая себя за за граждан США. Политические акции организовывались как в поддержку Дональда Трампа, так и против него.

По мнению специально назначенного для расследования вмешательства России в выборы прокурора Роберта Мюллера, координировало всю эту работу базирующееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований, возглавляемое Евгением Пригожиным и отчасти финансируемое двумя другими его компаниями — «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Месячный бюджет составлял (по крайней мере в сентябре 2016 года) около 73 млн руб. (более $1,25 млн).

Комментируя свое попадание в санкционный список США, Пригожин называл американцев «впечатлительными людьми», а также отмечал, что «если они хотят видеть дьявола — пусть видят».

Reed Smith LCC — крупная юридическая компания с офисами в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

По данным FT, Reed Smith была одной из фирм, которая представляла интересы бывшего председателя совета директоров казахского БТА Банка Мухтара Аблязова. Аблязова в июне 2017 года суд в Алма-Ате заочно приговорил к 20 годам тюрьмы, признав виновным в создании преступного сообщества, отмывании денег, растрате имущества и других преступлениях. Сам банкир несколько лет скрывается во Франции, его экстрадиции добивается не только Казахстан, но и Россия, которая обвиняет его в хищениях на $5 млрд. Париж отказывает в этом и заявляет, что просьба о выдаче преследует политические цели.