 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Погрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk (Фото: U.S. Navy / Global Look Press)

Передача Украине американских дальнобойных Tomahawk может быть «серьезным витком эскалации», поскольку эти ракеты могут быть в ядерном исполнении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. «Я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — сказал он.

«Мы понимаем, что нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют. Я еще раз повторяю — что касается поставок вооружения, сначала они происходят, А потом звучат заявления. По крайней мере так было при администрации [предшественника Трампа Джо] Байдена. Что касается позиции Москвы, то он была весьма недвусмысленно изложена [президентом России Владимиром] Путиным на недавней встрече дискуссионного клуба «Валдай», — отметил Песков.

Российский президент на заседании клуба «Валдай» заявил, что поставки Tomahawk Украине никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Киевом такого оружия нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — добавил он.

Материал дополняется.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45
В Москве появились 44 новых «вафельницы» на перекрестках. Адреса Авто, 12:43
«Насыщенный октябрь». На сколько может упасть биткоин в случае коррекции Крипто, 12:36