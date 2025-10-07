Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Погрузка ракеты Tomahawk (Фото: U.S. Navy / Global Look Press)

Передача Украине американских дальнобойных Tomahawk может быть «серьезным витком эскалации», поскольку эти ракеты могут быть в ядерном исполнении, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. «Я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — сказал он.

«Мы понимаем, что нужно дождаться более четких заявлений, если они последуют. Я еще раз повторяю — что касается поставок вооружения, сначала они происходят, А потом звучат заявления. По крайней мере так было при администрации [предшественника Трампа Джо] Байдена. Что касается позиции Москвы, то он была весьма недвусмысленно изложена [президентом России Владимиром] Путиным на недавней встрече дискуссионного клуба «Валдай», — отметил Песков.

Российский президент на заседании клуба «Валдай» заявил, что поставки Tomahawk Украине никак не изменят соотношение сил на поле боя, но возможное применение Киевом такого оружия нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. «Будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — добавил он.

Материал дополняется.