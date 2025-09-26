 Перейти к основному контенту
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский запросил ракеты большой дальности и разрешение использовать их для ударов по России, пишет издание. Трамп сказал, что не возражает, но на их встрече одобрение на это не дал. Москва осуждает западные поставки оружия Киеву
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН 23 сентября сказал ему, что открыт для отмены ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом американский президент в ходе обсуждения этого вопроса не стал брать на себя обязательство дать такое разрешение Украине, указывает издание.

В ЕС сочли отказом от реальности слова Трампа о возврате Украиной границ
Политика
Дональд Трамп

В кулуарной беседе в ООН Зеленский попросил Трампа увеличить количество поставляемых ракет большой дальности и разрешить их использование для нанесения ударов по целям внутри России, утверждается в статье. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, хотя два источника журнала сказали, что американский лидер не брал на себя никаких обязательств по отмене запрета США на подобные атаки.

По словам собеседников издания, Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk (имеют дальность до 2,5 тыс. км). О том, что Киев около года просит США о них, ранее писал Axios. Белый дом рассматривает возможность поставок этих ракет и другого вооружения большой дальности Украине, сообщили высокопоставленные американские и европейские чиновники, проинформированные об обсуждениях, указал WSJ.

Представители Украины на следующей неделе отправятся в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом, отмечает издание. Министр обороны США и его заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби курируют запросы Киева на одобрение использования американского оружия против России и с весны они блокировали запуски ракет ATACMS, указывается в статье.

Вопрос об использовании дальнобойных ракет Украиной для ударов вглубь России поднялся впервые при предыдущей администрации США, которую возглавлял Джо Байден. Москва выступает против поставок оружия Киеву западными странами, снятие ограничений на украинские удары означает непосредственное участие НАТО в конфликте с Россией, говорил президент Владимир Путин. Применение американских ATACMS и британских Storm Shadow для атак на российские регионы в Кремле тогда называли «новой эскалацией».

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

