Axios узнал об отказах Трампа продать ракеты Tomahawk для Украины

Запуск ракеты Tomahawk (Фото: U.S. Navy / Getty Images)

Власти Украины за последний год несколько раз обращались к США с просьбой продать дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk, имеют дальность до 2,5 тыс. км) и включили их в список оружия, запрошенного у президента Дональда Трампа несколько месяцев назад, но получали отказ. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источник.

Ракеты «Томагавк» — единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для Украины, уточнил знакомый с вопросом собеседник издания.

Речь идет о механизме, по которому с лета европейские страны — члены НАТО закупают у США оружие для Киева. Инициативу назвали Priority Ukraine Requirements List (PURL, с англ. — список приоритетных потребностей Украины). Reuters 17 сентября сообщило, что на Украину начали поступать первые партии оружия по этой программе.

Украинский чиновник и еще один источник, осведомленный о встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердили, что в ходе беседы последний попросил именно ракеты «Томагавк». Ранее об этом написала The Telegraph.

Накануне украинский президент в интервью Axios заявил, что попросил у Трампа новое оружие, которое «заставит Путина сесть за стол переговоров». Американский президент, с его слов, ответил, что США и Украина «будут над этим работать». По данным изданий, речь идет о ракетах «Томагавк».

Зеленский также допустил, что Киев будет использовать новое дальнобойное вооружение, если получит его от Вашингтона, и добавил, что представителям российской власти следует знать, где находятся бомбоубежища. В Кремле назвали это заявление безответственной угрозой.

The Wall Street Journal до этого писала, что Трамп разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России. В прошлом он выступал против применения систем американского производства для украинских дальнобойных атак.

По словам Зеленского, во время последней встречи Трамп согласился, что Украина должна отвечать на российские удары «око за око».

Президент России Владимир Путин год назад говорил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов вглубь России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют».

Материал дополняется.