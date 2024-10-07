Нарышкин заявил об активизации разведспутников США над Россией

Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Разведывательные спутники США с марта этого года «значительно» активизировали высокодетальную съемку на российских территориях, граничащих с Украиной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом он сообщил, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане 4 октября, текст выступления опубликован на сайте СВР.

«При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ», — утверждает Нарышкин.

СВР до этого заявляла, что начавшаяся 6 августа операция ВСУ в Курской области готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши. В частности, по данным службы, страны НАТО передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.

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