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Военная операция на Украине ,  
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Курская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки дрона

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Военная операция на Украине
В Курчатове, где расположена станция, перехватили беспилотник, при его падении произошли взрывы на объекте, который к АЭС не имеет отношения, сказал губернатор
Фото: РБК
Фото: РБК

Курская АЭС на фоне атаки беспилотника в Курчатове работает в штатном режиме, а радиационный фон находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, сообщила пресс-служба станции.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в районе города Курчатова, где находится АЭС, подавлен украинский беспилотник самолетного типа. «В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции», — добавил он.

За 15 минут до сообщения о перехвате беспилотника Смирнов сообщал о ракетной опасности в Курской области, через четыре минуты она была отменена. Mash сообщал о пожаре в Курчатове после атаки ВСУ, Shot отмечал, что возгорание возникло в 5 км от Курской АЭС. О задымлении в Курчатове также сообщал корреспондент РБК.

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Курская область регулярно подвергается атакам ВСУ, в ночь на 3 октября в регионе сбили 14 беспилотников, днем ПВО сработало в небе над Курском, обломки упали на улицы в Железнодорожном районе города, сообщила местная администрация.

В начале августа украинские подразделения прорывались в Курскую область, с тех пор там идут бои, Минобороны отчитывается, что отражает атаки ВСУ, президент Владимир Путин заявлял о попытках украинских сил ударить по Курской АЭС. О подготовке нападения на станцию также заявляли в МИДе, это может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе, предупреждала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская АЭС Курчатов Военная операция на Украине
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