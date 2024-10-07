Против посетивших Курскую область журналистов из Франции завели дело

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В отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media и французского телеканала France 24 возбуждены и расследуются уголовные дела по ч.3 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы России), сообщили в ЦОС ФСБ.

Поводом стал визит журналистов в Курскую область. С 17 августа 2024 года всего возбудили дела по этой статье в отношении 14 иностранных журналистов. Она предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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