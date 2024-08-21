СВР заявила об участии стран НАТО в подготовке атаки на Курскую область

По данным СВР, операция украинских сил в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши, а страны НАТО помогают в управлении ВСУ на территории России. США и Британия отрицали согласование операции с ними

По данным российской Службы внешней разведки, операция украинских сил в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши, заявили «Известиям» в пресс-службе СВР.

Там уточнили, что участвующие в атаке подразделения ВСУ проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и Германии.

«Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — РБК). Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — добавили в СВР.

Украинские войска прорвали границу в Курской области 6 августа, с тех пор в регионе продолжаются бои. В регионе действуют режимы ЧС федерального значения и КТО.

Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Минобороны отчитывается о предотвращении попыток прорыва. По данным российского оборонного ведомства, украинская сторона за время боев в Курской области потеряла 4130 военных.

Союзники Украины не отозвали разрешений использовать поставляемое ими оружие для ударов по российской территории. В Пентагоне 9 августа говорили, что не считают операцию в Курской области эскалацией, а «Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя». Менее чем через неделю заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх отметила, что в США обеспокоены возможным обострением конфликта из-за ситуации в Курской области.

The Economist писала, что западных союзников Киева при планировании операции намеренно «оставили в неведении». «Запад сорвал две предыдущие операции [главкома ВСУ Александра] Сырского. Одна из них попала в руки русских, а в другом случае нам было приказано ее прекратить», — рассказал источник газеты.

Власти США и Великобритании отрицали, что операция в Курской области была с ними согласована. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, но «не на публичном уровне».

Президент Владимир Путин пообещал «достойный ответ» на действия ВСУ в Курской области.