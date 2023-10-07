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Военная операция на Украине ,  
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Украина попыталась нанести удар тактическими ракетами по целям в России

Минобороны: ПВО сбила три ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
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Военная операция на Украине
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела ВСУ в приграничном поселке Уразово погиб человек и есть повреждения домов. Он также сообщил, что ракеты сбили в том числе над Белгородом
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Минобороны России сообщило, что ВСУ сегодня попытались нанести удар по объектам на территории России с помощью трех оперативно-тактических ракет «Точка-У». Все они сбиты над Белгородской областью.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ракеты были сбиты над Белгородом и Новооскольским городским округом. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Глава региона также рассказал, что утром 7 октября ВСУ обстреляли из «Градов» поселок Уразово (находится недалеко от границы с Харьковской областью Украины). По словам Гладкова, погиб один человек, повреждения получили 14 домов, а также один социальный объект.

Белгородская область и другие приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. 5 октября в Белгородской области сбили шесть беспилотников. В тот же день регион подвергался артобстрелу Шебекино и его окрестностей.

Регулярным атакам подвергается Крым. 22 сентября был совершен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны, один военный пропал без вести. 3 октября в Крыму сбили противокорабельную ракету «Нептун», 4 октября уничтожили 31 беспилотник и пресекли высадку десанта ВСУ. 6 октября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал о отражении атаки на Крым с моря, в тот же день, по его словам, в 10 км от юго-западного побережья полуострова был сбит беспилотник.

В Крыму, Белгородской области и других приграничных регионах с октября 2022 года действует введенный президентом Владимиром Путиным режим «среднего уровня реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

Теги
Белгородская область ПВО Точка-У Военная операция на Украине
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