Гладков сообщил об артобстреле центра Шебекино и окрестностей

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов посекло два административных здания и один коммерческий павильон», — рассказал глава региона.

Гладков также добавил, что в поселке Шебекинский было повреждено восемь частных домовладений, автомобиль и автобус. По предварительным данным, никто не пострадал.

За минуту до сообщения об обстреле Гладков написал, что в Грайворонском городском округе ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.