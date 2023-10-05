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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об артобстреле центра Шебекино и окрестностей

Гладков: ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов вблизи Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекино часть снарядов прилетела в центр города. Есть прямое попадание в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр. Также осколками снарядов посекло два административных здания и один коммерческий павильон», — рассказал глава региона.

Гладков также добавил, что в поселке Шебекинский было повреждено восемь частных домовладений, автомобиль и автобус. По предварительным данным, никто не пострадал.

За минуту до сообщения об обстреле Гладков написал, что в Грайворонском городском округе ПВО сбила беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Теги
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Вячеслав Гладков спецоперация Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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