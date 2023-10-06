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Военная операция на Украине ,  
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В Крыму отразили атаку с моря

Развожаев: в Севастополе силы ПВО отразили атаку со стороны моря
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Военная операция на Украине

В Севастополе работала система противовоздушной обороны, отражена атака «воздушных целей со стороны моря», сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

О последствиях атаки он не сообщил.

За вечер 6 октября в регионе дважды объявляли воздушную тревогу, было перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Последняя атака на город произошла в ночь на 6 октября. Тогда Развожаев сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров в районе Северного мола на Севастополь.

22 сентября Минобороны России сообщило об ударе ВСУ по штабу флота в Севастополе. В результате пропал без вести один военный, а само здание получило повреждения. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал удары ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе «военным вызовом».

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