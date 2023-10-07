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Военная операция на Украине ,  
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У побережья Крыма сбили дрон

Минобороны: в 10 км от юго-западного побережья Крыма сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Ракетный катер Черноморского флота обнаружил и сбил украинский беспилотник в 10 км от юго-западного побережья Крыма, сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что атака произошла около 22:30 мск.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу, она действовала 24 минуты. Также было перекрыто движение по Крымскому мосту, сейчас оно восстановлено.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО в регионе. «По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется.

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Минобороны Крым беспилотники
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