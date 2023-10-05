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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила шесть дронов в Белгородской области

Гладков: над Белгородом и Белгородской областью ПВО сбила шесть дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В Минобороны также заявили о попытке украинского дрона совершить атаку в Белгородской области. В итоге около 22:00 мск 5 октября он был сбит, добавили в ведомстве.

Ранее днем около 11:00 мск над Белгородской областью был сбит еще один беспилотник, сообщило Минобороны. Позже Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе ПВО сбила дрон, никто не пострадал, разрушений не было.

В тот же день сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По словам губернатора области, в Шебекино снаряды попали в здание неработающей пекарни и ремонтируемый торговый центр, были повреждены два административных здания и один коммерческий павильон. Гладков также рассказал, что в поселке Шебекинский было повреждено восемь частных домовладений, автомобиль и автобус.

Теги
Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков дроны беспилотники Минобороны
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