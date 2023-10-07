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Военная операция на Украине ,  
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В США допустили отправку Украине Patriot из Польши в обмен на Iron Dome

В США допустили отправку Украине Patriot из Польши в обмен на «Железный купол»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенатор Ван Холлен предложил отправить Patriot из Польши на Украину, а Варшаве предоставить ПВО «Железный купол». Такие использует Израиль, он может запретить передачу комплексов из США. Путин обещал «пощелкать» Patriot на Украине
Комплекс ПВО Patriot
Комплекс ПВО Patriot (Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press)

США могут предоставить Украине новые системы ПВО Patriot за счет обмена с Польшей, такой вариант предложил сенатор Крис Ван Холлен, сообщает Politico.

Польша, отправив Украине свои Patriot, взамен может получить средства ПВО Iron Dome — такие использует Израиль. Газета отмечает, что страна имеет право запретить перевод этой техники в другие государства.

«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули системы Patriot, такой обмен нормален, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США», — сказал Ван Холлен.

Украина просила Израиль о поставках средств ПВО, сравнимых с Iron Dome, но получила отказ. В Польшу в прошлом году отправили две Patriot.

Iron Dome, или «Железный купол», разработана израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems при поддержке США. Израиль использует ее с 2011 года. Эта система защищает от обстрелов города, если ракета или беспилотник не летят в сторону населенного пункта, система ее игнорирует. Существует также версия «Железного купола» для защиты военных кораблей.

Украина использует Patriot с апреля этого года — первый такой комплекс ей передала Германия. Уже в мае российское Минобороны заявило, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве был уничтожен Patriot. Пентагон сообщал, что комплекс получил повреждения, но после ремонта вернулся в строй.

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В середине июня президент Владимир Путин заявил об уничтожении пяти систем Patriot. Его украинский коллега Владимир Зеленский опроверг эти данные. По его словам, к тому моменту не был уничтожен ни один такой комплекс.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что для защиты всей Украины от ракетных ударов необходимо 10–12 современных зенитных комплексов типа Patriot или аналогичных систем ПВО. По его словам, дешевле предоставить Украине такие системы защиты, чем чинить объекты, которые могут быть повреждены при ударах в отсутствие защиты.

Путин еще до поставки Patriot на Украину отмечал, что Россия «пощелкает» эти системы. По его словам, Patriot — устаревшая система, не работающая так же хорошо, как российский комплекс С-300.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Patriot США Польша Израиль ПВО
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