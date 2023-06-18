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Зеленский заявил, что ни один ЗРК Patriot на Украине не уничтожен

Владимир Зеленский заявил, что ни один ЗРК Patriot на Украине не уничтожен
Все переданные Украине ЗРК Patriot работают, заверил президент Владимир Зеленский. По данным разработчика Raytheon Technologies, сейчас на вооружении Киева есть два полнокомплектных комплекса, компания планирует передать еще пять
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении в Telegram заявил, что ни один полученный Киевом зенитно-ракетный комплекс Patriot не был уничтожен.

«Кто бы там в России ни рассказывал, что якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают», — сказал он.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФе, заявил, что российские военные уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. За месяц до этого российское Минобороны сообщило об уничтожении пяти пусковых установок Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

CNN и Reuters сообщали, что комплекс Patriot, об уничтожении которого сообщило российское ведомство, получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины. Позднее в Пентагоне заявили, что комплекс вернули в строй.

Власти Украины накануне не подтверждали слов Путина об уничтожении Patriot. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, сейчас у Киева есть два дивизиона. «Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, то есть радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до восьми пусковых установок может быть в Patriot», — сказал он (цитата по Liga.net), предположив, что российский президент мог иметь в виду пусковые установки.

12 июня американская компания Raytheon Technologies, разработчик ЗРК, также сообщила, что сейчас на вооружении Киева есть два полнокомплектных комплекса Patriot, которые включают в себя пусковую установку, радар и пункт управления. Разрабочик заявил, что комплексы показали высокую эффективность на Украине и компания собирается передать Киеву еще пять ЗРК.

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Поставить Украине системы противовоздушной обороны пообещали и другие страны. В Кремле считают, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны» и не повлияет на «целеполагание и конечный результат» военной операции.

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Владимир Зеленский

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