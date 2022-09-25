Зеленский заявил, что был «шокирован» отказом Израиля поставлять оружие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был «шокирован» тем, что Израиль не предоставил Киеву системы противоракетной обороны. Об этом он рассказал в интервью иностранным журналистам, передает Reuters.
По словам Зеленского, в конце февраля он запросил у Израиля системы ПВО, сравнимые с «Железным куполом» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км — РБК).
«Я не знаю, что случилось с Израилем. Я, честно, откровенно, в шоке, потому что не понимаю, по какой причине они не могли предоставить нам средства ПВО», — заявил президент Украины.
В то же время он подчеркнул, что не выдвигает обвинений, поскольку понимает о сложной ситуации Израиля с Сирией, у которой тесные связи с Москвой.
После начала специальной военной операции России на Украине Израиль осудил действия Москвы, а занимавший в то время пост главы МИДа Яир Лапид назвал их «нападением и серьезным нарушением международного порядка». С 1 июля он занял пост главы израильского правительства, после отставки Нафтали Беннета и самороспуска парламента. В то же время страна не присоединялась к санкциям против России, хотя Лапид заявил, что Израиль не станет «объездной дорогой» для их обхода.
Зеленский в середине марта допускал, что Иерусалим может стать потенциальным местом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он также предлагал тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету стать посредником в переговорах с Москвой, сообщала израильская радиостанция РЭКА со ссылкой на источники в Израиле и на Украине. Беннет встречался с Путиным в Москве в начале марта, а также созванивался с ним и с Зеленским.
В начале июля газета Israel Hayom («Израиль сегодня») сообщила со ссылкой на члена делегации Лапида, с которой новый премьер-министр отправился в Париж, что Израиль больше не участвует в урегулировании конфликта с Украиной.
За месяц до начала военной операции Breaking Defense со ссылкой на источники сообщал, что Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине оружие, проданное Тель-Авивом. По данным издания, Киев рассчитывал получить израильские противотанковые комплексы Spike, которые есть на вооружении у прибалтийских стран. Однако Израиль еще в декабре 2021 года предупредил страны Балтии об отказе, в случае если они захотят передать израильское оружие Украине, рассказал собеседник издания.