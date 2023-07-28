В Киеве назвали необходимое для Украины число комплексов Patriot

Киеву для защиты всей территории Украины от ракетных ударов необходимо 10–12 ЗРК Patriot или схожих систем ПВО, заявил Подоляк. По его словам, их передача будет выгоднее, чем восстановление поврежденной инфраструктуры

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Для защиты всей Украины от ракетных ударов необходимо 10–12 современных зенитных комплексов типа Patriot или аналогичных систем противовоздушной обороны, на данный момент у Киева их недостаточно, заявил в интервью The Guardian советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Починить [поврежденные в результате ударов объекты] позже будет намного дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты», — сказал он.

По словам Подоляка, в беседах с западными лидерами президент Украины Владимир Зеленский просил предоставить больше систем ПВО и указывал, что это имеет смысл в том числе с финансовой точки зрения, поскольку странам невыгоден замороженный конфликт.

«Мы объясняем это нашим партнерам, но скорость принятия решений не так высока, как нам хотелось бы. Существует своего рода небольшой хаос в том, как принимаются эти решения. Я думаю, что должен быть центр модерации, где союзники могли бы принимать эти решения о том, что необходимо в любой данный момент, и согласованно устанавливать графики поставок», — считает советник офиса украинского президента.

В июне американская компания Raytheon Technologies, разработчик ЗРК, сообщила, что на вооружении Киева есть два полнокомплектных комплекса Patriot, которые включают в себя пусковую установку, радар и пункт управления. Разработчик заявил, что комплексы показали высокую эффективность на Украине и компания собирается передать Киеву еще пять систем.

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат также говорил, что сейчас у Киева есть два дивизиона Patriot, который может включать до восьми пусковых установок.

В середине июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что российские военные уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. За месяц до этого российское Минобороны сообщило об уничтожении пяти пусковых установок Patriot и многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) в Киеве при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Киев не подтверждал слова российского президента об уничтожении комплексов. Зеленский заявил, что все полученные Patriot работают.

CNN и Reuters писали, что комплекс Patriot, об уничтожении которого сообщило российское ведомство, получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины. Позднее в Пентагоне заявили, что комплекс вернули в строй.

Поставить Украине системы противовоздушной обороны пообещали еще семь стран. Москва осуждает поставки вооружения Киеву. В Кремле считают, что передача Киеву систем ПВО сделает «конфликт дольше и больнее для украинской стороны» и не повлияет на «целеполагание и конечный результат» военной операции.