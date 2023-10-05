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Военная операция на Украине ,  
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Шольц пообещал передать Украине новый комплекс Patriot

Шольц: Украина получит от Германии еще один ЗРК Patriot
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Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Германия поставит Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал ZDF.

Встреча лидеров двух стран прошла в испанской Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества.

Германия поставляет Украине вооружения с начала российской военной операции. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля прошлого года. За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд. К июлю общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд.

Германия стала первой страной, поставившей Украине комплекс Patriot, это случилось в середине апреля. В августе Берлин впервые передал Киеву ракеты для данных комплексов.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

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Олаф Шольц Германия Украина Военная операция на Украине ЗРК Patriot
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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