Посол в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории

Антонов пообещал, что Россия будет защищать Крым и новые территории

Россия будет защищать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область «как неотъемлемую часть» страны, пообещал посол в США. Ранее он говорил, что удар по Донбассу из американского оружия сделает Вашингтон участником конфликта

Посол России в США Анатолий Антонов (Фото: ТАСС)

Россия будет защищать Крым и новые территории (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область), заверил посол в США Анатолий Антонов в эфире «Первого канала».

«Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны», — заявил дипломат. По его словам, эту мысль представители России пытаются донести до американских собеседников.

«Сегодняшний кризис после присоединения этих четырех новых территорий приобретает другое содержание, потому что начинают бить по нашей территории, что абсолютно неприемлемо, и бьют американским оружием», — подчеркнул Антонов.

Прежде посол предупреждал, что удар ВСУ по территориям ДНР и ЛНР с помощью американского оружия сделает США стороной конфликта на Украине.

Президент Владимир Путин 5 октября подписал законы о присоединении двух республик и двух областей к России. Это произошло после того, как на территории этих регионов прошли референдумы.

Западные государства, в том числе США, не признали итоги голосований. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о праве Украины вернуть эти территории.

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4 октября американский лидер Джо Байден объявил о поставке Украине еще одного пакета помощи военной помощи на сумму $625 млн. В него войдут в том числе четыре реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Пентагоне после этого сказали, что Украине может атаковать с помощью этих установок «большую часть целей на поле боя», включая Крым.