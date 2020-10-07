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Отравление Навального ,  
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Шрёдер пригрозил газете Bild судом за слова Навального

Экс-канцлер ФРГ заявил о планах подать в суд на издание, опубликовавшее интервью, в котором Навальный сделал подобное высказывание. При этом Шредер отметил, что понимает непростую личную ситуацию оппозиционера
Герхард Шредер
Герхард Шредер (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший канцлер Германии, председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер решил подать в суд на газету Bild, которая взяла интервью у российского оппозиционера Алексея Навального, не обратившись за комментарием к нему. Таким образом, считает Шрёдер, его права были нарушены.

Bild опубликовала интервью Навального, который полтора месяца находится в Германии, проходя курс реабилитации после отравления химическим веществом днем 7 октября. В нем политик, в частности, прокомментировал слова Шрёдера, который назвал отравление Навального лишь домыслами и указал на отсутствие доказательств того, что оппозиционер был отравлен.

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По мнению Навального, Шрёдер получает в России не только официальную зарплату, но и «скрытые платежи». «Герхард Шредер получает деньги от [президента России Владимира] Путина. <...> Мне это очень сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер — мальчик Путина на побегушках», — сказал Навальный, отметив, что это его личное мнение и никаких конкретных бумаг, подтверждающих эту версию, у него нет.

Комментируя слова Навального, Шрёдер заявил, что подаст в суд на Bild за нарушение его прав. Он пояснил, что газета не обратилась к нему за комментарием после слов Навального. «Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Его заявления в интервью газете Bild о якобы «скрытых платежах» неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств своих утверждений. Тем не менее, BILD-Zeitung и Bild.de распространили эти заявления, не спрашивая у меня мнения», — сказал экс-канцлер.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября его выписали из медицинского учреждения. В интервью немецкому журналу Der Spiegel Навальный заявил, что позже намерен вернуться в Россию.

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Немецкие власти в начале сентября сообщили, что военные токсикологи Бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

14 сентября правительство ФРГ опубликовало новое заявление, в котором говорится, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Германия допустила причастность российских властей к отравлению Навального. В Кремле эти обвинения отвергли и назвали провокацией.

Автор
Михаил Юшков
Герхард Шредер Алексей Навальный Bild иск в суд
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