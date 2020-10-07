Шрёдер пригрозил газете Bild судом за слова Навального

Экс-канцлер ФРГ заявил о планах подать в суд на издание, опубликовавшее интервью, в котором Навальный сделал подобное высказывание. При этом Шредер отметил, что понимает непростую личную ситуацию оппозиционера

Герхард Шредер (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший канцлер Германии, председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер решил подать в суд на газету Bild, которая взяла интервью у российского оппозиционера Алексея Навального, не обратившись за комментарием к нему. Таким образом, считает Шрёдер, его права были нарушены.

Bild опубликовала интервью Навального, который полтора месяца находится в Германии, проходя курс реабилитации после отравления химическим веществом днем 7 октября. В нем политик, в частности, прокомментировал слова Шрёдера, который назвал отравление Навального лишь домыслами и указал на отсутствие доказательств того, что оппозиционер был отравлен.

По мнению Навального, Шрёдер получает в России не только официальную зарплату, но и «скрытые платежи». «Герхард Шредер получает деньги от [президента России Владимира] Путина. <...> Мне это очень сложно понять. В конце концов, он бывший канцлер самой могущественной страны Европы. Теперь Шредер — мальчик Путина на побегушках», — сказал Навальный, отметив, что это его личное мнение и никаких конкретных бумаг, подтверждающих эту версию, у него нет.

Комментируя слова Навального, Шрёдер заявил, что подаст в суд на Bild за нарушение его прав. Он пояснил, что газета не обратилась к нему за комментарием после слов Навального. «Я понимаю непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный. Его заявления в интервью газете Bild о якобы «скрытых платежах» неверны. Сам он говорит, что у него нет доказательств своих утверждений. Тем не менее, BILD-Zeitung и Bild.de распространили эти заявления, не спрашивая у меня мнения», — сказал экс-канцлер.