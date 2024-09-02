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Военная операция на Украине ,  
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НАТО объяснило, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной

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Военная операция на Украине
В Варшаве призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной по просьбе Зеленского, но в НАТО предупредили, что это может вызвать эскалацию со стороны России
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Страны НАТО вправе сбивать воздушные цели над своей территорией, но превентивный перехват каким-либо государством российских ракет над Украиной может втянуть в конфликт весь военный блок, сообщили EuropaPress в пресс-службе альянса.

«НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации войны со стороны России. НАТО не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта», — сказано в сообщении.

Комментарии связаны со словами главы польского МИДа Радослава Сикорского, который заявил об обязанности западных стран сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, поскольку падение обломков может нанести ущерб. С его позицией не согласились в польском Минобороны, отметив, что не будут принимать такое решение без консенсуса всех членов альянса, а других сторонников этой инициативы в альянсе нет.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

Сбивать российские ракеты просил западные страны украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал их помогать Киеву так же, как помогали Израилю, перехватывая беспилотники и ракеты, летевшие из Ирана.

В Польше в середине июля открыли новую базу обороны от баллистических ракет малой и средней дальности. Ключевые элементы противоракетной обороны НАТО включают в себя два американских объекта Aegis Ashore в Польше и Румынии, а также радар раннего оповещения в Турции.

«Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу», — рассказал генсек Йенс Столтенберг.

Российская сторона осуждает любую помощь Украине со стороны западных стран, а дискуссия о перехвате ракет МИД охарактеризовал как «авантюрный порыв». Реакция будет «адекватной и вполне конкретной», пообещали в ведомстве. Aegis Ashore — «комплексы двойного назначения, из которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и ударных крылатых ракет», говорил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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Украина Польша НАТО
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