Армения не подписывала декларацию c поддержкой ордера МУС на арест Путина
Армения не подписывала декларацию Совета Европы, посвященную военным действиям на Украине, где упоминается ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
Накануне ряд СМИ, в том числе Lenta.ru, сообщили, что Ереван сначала поставил подпись, а затем отозвал ее. По словам Бадалян, Армения с самого начала не присоединилась к декларации. Римский статут, основополагающий документ МУС, республика ратифицировала в октябре 2023 года, а до этого предлагала Москве соглашение, которое предусматривает обход его требований.
Документ Совета Европы был опубликован 5 сентября. В списке подписантов указаны 42 страны, в том числе Грузия, Канада, Болгария, США, Великобритания, Германия, Польша и другие.
В декларации говорилось, что участники принимают во внимание ордера МУС на аресты Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. «Мы решительно поддерживаем расследование Международного уголовного суда, направленное на привлечение к ответственности лиц, совершивших подпадающие под его юрисдикцию международные преступления на территории Украины», — отмечалось в одном из 11 пунктов.
Ордера на арест Путина и Львовой-Беловой были выданы прошлой весной, их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Шойгу и Герасимов, по версии МУС, несут ответственность за удары по энергетическим объектам на Украине.
Власти России назвали это решение юридически ничтожным: Москва в 2000-м подписала основополагающий документ МУС, но не ратифицировала его, а в 2016-м Путин издал распоряжение, согласно которому Москва отказывается быть участником Римского статута. Российские власти отвергли обвинения в похищении украинских детей, заявив, что их спасали, вывозя из зоны боевых действий. Кремль назвал решения МУС абсурдными.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в начале сентября исключил, что ордер на арест российского президента станет «ограничителем» и помешает развитию отношению с другими странами. Незадолго до этого Путин посетил Монголию, которая является участницей МУС, но отказалась выполнить требования суда. Эта страна ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, в соответствии с которым обязалась исполнять ордеры суда. Как заявили в правительстве, республика придерживается политики нейтралитета, к тому же, импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.
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