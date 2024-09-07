Армения не подписывала декларацию c поддержкой ордера МУС на арест Путина

Декларацию Совета Европы, где упоминаются ордера МУС на аресты Путина, Львовой-Беловой, Шойгу и Герасимова, подписали более 40 стран, но Армении среди них не было, сообщили в МИДе. Россия считает документы юридически ничтожными

Владимир Путин (Фото: Алексей Майшев / Sputnik / Reuters)

Армения не подписывала декларацию Совета Европы, посвященную военным действиям на Украине, где упоминается ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, сообщила агентству «Арменпресс» пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

Накануне ряд СМИ, в том числе Lenta.ru, сообщили, что Ереван сначала поставил подпись, а затем отозвал ее. По словам Бадалян, Армения с самого начала не присоединилась к декларации. Римский статут, основополагающий документ МУС, республика ратифицировала в октябре 2023 года, а до этого предлагала Москве соглашение, которое предусматривает обход его требований.

Документ Совета Европы был опубликован 5 сентября. В списке подписантов указаны 42 страны, в том числе Грузия, Канада, Болгария, США, Великобритания, Германия, Польша и другие.

В декларации говорилось, что участники принимают во внимание ордера МУС на аресты Путина, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. «Мы решительно поддерживаем расследование Международного уголовного суда, направленное на привлечение к ответственности лиц, совершивших подпадающие под его юрисдикцию международные преступления на территории Украины», — отмечалось в одном из 11 пунктов.

Ордера на арест Путина и Львовой-Беловой были выданы прошлой весной, их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий на Украине. Шойгу и Герасимов, по версии МУС, несут ответственность за удары по энергетическим объектам на Украине.

Власти России назвали это решение юридически ничтожным: Москва в 2000-м подписала основополагающий документ МУС, но не ратифицировала его, а в 2016-м Путин издал распоряжение, согласно которому Москва отказывается быть участником Римского статута. Российские власти отвергли обвинения в похищении украинских детей, заявив, что их спасали, вывозя из зоны боевых действий. Кремль назвал решения МУС абсурдными.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в начале сентября исключил, что ордер на арест российского президента станет «ограничителем» и помешает развитию отношению с другими странами. Незадолго до этого Путин посетил Монголию, которая является участницей МУС, но отказалась выполнить требования суда. Эта страна ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, в соответствии с которым обязалась исполнять ордеры суда. Как заявили в правительстве, республика придерживается политики нейтралитета, к тому же, импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран.