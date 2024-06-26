Кремль назвал абсурдными ордера МУС на арест Герасимова и Шойгу

Кремль прокомментировал ордера МУС на арест Герасимова и Шойгу

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: Global Look Press)

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), ордера на арест секретаря Совета безопасности России, экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова абсурдны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами статута, не признаем этих ордеров. Считаем абсурдными, как и прошлые два ордера», — сказал он.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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