Парламент Армении ратифицировал статут МУС

За ратификацию Римского статута МУС проголосовали 60 депутатов правящей партии. Оппозиция высказалась против. Россия предупреждала о «самых негативных последствиях» этого решения

Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, передает издание «Новости-Армения».

Шестьдесят депутатов правящей фракции «Гражданский договор» проголосовали за ратификацию. Оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» были против. Всего в парламенте 107 мест.

Римский статут — это основополагающий документ МУС. Армения подписала его в 1999 году, но не ратифицировала.

Процесс ратификации армянское правительство начало в конце прошлого года. Это решение Ереван объяснял желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана. Конституционный суд страны 24 марта признал Римский статут соответствующим Основному закону.

В начале сентября правительство Армении направило в парламент проект ратификации Римского статута.

Россия называла неприемлемым план Армении признать юрисдикцию МУС, так как в этом случае Ереван будет обязан арестовать Путина в случае его визита.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей с Украины в Россию в период с 24 февраля 2022 года. В Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда.

Представитель правительства Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян 28 сентября сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута «опасения России развеялись». Ст. 98 Римского статута закрепляет, что МУС не может запрашивать содействие от страны-участницы, если это нарушает другие ее обязательства по международному праву.

Тем не менее МИД России заявил, что ратификация Арменией Римского статута будет иметь «самые негативные последствия для двусторонних отношений» с Москвой.

«Инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. К сожалению, он не был учтен», — отметили в российском ведомстве.