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Военная операция на Украине ,  
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МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: Global Look Press)

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря совета Безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине», говорится в пресс-релизе.

Прошлой весной суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.

Материал дополняется.

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Сергей Шойгу Валерий Герасимов
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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