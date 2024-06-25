МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря совета Безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине», говорится в пресс-релизе.
Прошлой весной суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.
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