МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: Global Look Press)

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря совета Безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине», говорится в пресс-релизе.

Прошлой весной суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС. «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.

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