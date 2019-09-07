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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
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Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Противникам строительства газопровода «с общеевропейской точки зрения» неразумно саботировать проект после начала его реализации, считает глава немецкого парламента
Вольфганг Шойбле (Фото: Jose Luis Magana / Associated Press)

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация. По его мнению, «саботирование проекта окольными путями не является разумным решением с общеевропейской точки зрения».

Шойбле также отметил, что не одобряет позицию властей Германии в вопросе строительства газопровода. По словам главы бундестага, она негативно сказалась на доверии восточноевропейских партнеров к стране.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Иностранные инвесторы, которые вложили средства в строительство газопровода, — немецкие компании Uniper и Wintershall, датская Shell, австрийская компания OMV и французская Engie.

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Nord Stream 2 AG получила разрешения на прокладку газопровода почти во всех странах, в водах которых должен пройти газопровод, — в России, Германии, Финляндии, Швеции. До сих пор не согласовала маршрут газопровода в своих территориальных водах только Дания.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обещал, что газопровод достроят к концу 2019 года. Глава OMV Райнер Зеле заявлял, что первый газ по газопроводу должен поступить к полуночи 31 декабря. В конце августа Nord Stream AG отчиталась о завершении строительства на 75%.

Против «Северного потока-2» выступают США, Польша, Украина, страны Прибалтики и еще несколько государств. По мнению противников газопровода, он увеличит энергетическое влияние России и снизит роль транзита российского газа через Украину. Президент Украины Владимир Зеленский называл проект угрозой для всей Европы.

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В Госдепе также отмечали, что «Северный поток-2», по мнению Вашингтона, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления» на Запад. Министр экономики Германии Пер Альтмайер, в свою очередь, говорил, что проект газопровода не сделает Берлин зависимым от Москвы, но принесет Германии экономическую выгоду.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Северный поток - 2», Германия, Бундестаг
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