Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Противникам строительства газопровода «с общеевропейской точки зрения» неразумно саботировать проект после начала его реализации, считает глава немецкого парламента

Вольфганг Шойбле (Фото: Jose Luis Magana / Associated Press)

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация. По его мнению, «саботирование проекта окольными путями не является разумным решением с общеевропейской точки зрения».

Шойбле также отметил, что не одобряет позицию властей Германии в вопросе строительства газопровода. По словам главы бундестага, она негативно сказалась на доверии восточноевропейских партнеров к стране.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Иностранные инвесторы, которые вложили средства в строительство газопровода, — немецкие компании Uniper и Wintershall, датская Shell, австрийская компания OMV и французская Engie.

Nord Stream 2 AG получила разрешения на прокладку газопровода почти во всех странах, в водах которых должен пройти газопровод, — в России, Германии, Финляндии, Швеции. До сих пор не согласовала маршрут газопровода в своих территориальных водах только Дания.