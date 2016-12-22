Госдеп предупредил инвесторов «Северного потока-2» о риске санкций

Москва, как считают в Вашингтоне, использует проект строительства газопровода для разделения Европы. Его реализация, как указали в Госдепе, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления» на Запад

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Западные компании, которые инвестируют в проект строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2», рискуют оказаться под санкциями. Об этом агентству Reuters сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

«Мы ясно дали понять, — указали представители ведомства, — что фирмы, работающие в российском секторе экспортных поставок энергии, участвуют в бизнесе, который рискует оказаться под санкциями». Строящийся газопровод, как уверены во внешнеполитическом ведомстве США, «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе». В случае реализации этого проекта России «будет предоставлен еще один инструмент политического давления на европейские страны и в особенности на Украину», подчеркивается в заявлении Госдепа. «Москва, — как добавили представители ведомства, — понимает, что этот проект разделяет Европу и использует это в своих интересах».

В «Северный поток-2», как отмечает Reuters, инвестировали пять западных фирм — это немецкие Wintershall (BASFn.DE) и Uniper (UN01.DE), международная нефтегазовая компания OMV Group (OMVV.VI) со штаб-квартирой в Вене, британско-нидерландская Anglo-Dutch Shell (RDSa.L) и французская Engie (ENGIE. PA).

Ранее, 11 июля, «заложницей» России президент США Дональд Трамп назвал Германию. Берлин, по мнению американского политика, находится в энергетической зависимости от Москвы. В связи с этим НАТО, как указал политик на саммите лидеров стран — членов Североатлантического альянса, необходимо обратить пристальное внимание на строительство газопровода «Северный поток-2». «Очень грустно», что Москва будет поставлять газ Берлину за «миллиарды и миллиарды» долларов, добавил Трамп.

Реагируя на это, канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что Берлин независим в своей политике и самостоятельно принимает решения.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта должна составить 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность — 1,2 тыс. км. Трубопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, ее крупнейшим акционером является российская компания «Газпром» (владеет 51%).

Разрешение на строительство газопровода уже выдали власти Швеции, Финляндии и Германии. В настоящий момент Nord Stream 2 AG ожидает согласия на это от датского правительства.