Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,26 -0,50 EUR Бирж. 72,97 -0,28 Brent 59,56 +3,13% USD Нал. 66,69 65,95 EUR Нал. 73,52 72,66 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1014 +0,0044 BTC/USD Бирж. 10 444,00 -197,00 IMOEX 2 793,61 +0,70% RTSI 1 328,14 +1,89% DJIA 26 118,02 —% Nasdaq 7 874,16 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,53%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+40,32%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (+0,72%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,53%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+40,32%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (+0,72%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 14:41
США изучат идею дать Ирану кредит в обмен на исполнение «ядерной сделки» Политика, 16:26 Глава ВТБ указал на недостатки идеи о выкупе россиянами своих долгов Финансы, 16:22 Полиция в Петербурге за коррупцию задержала сотрудника IKEA Бизнес, 16:21 В богатстве и здравии: что нужно обсудить перед вступлением в брак Pink, 16:17 Закон и беспорядок: как власть перезапустила «московское дело» Мнение, 16:16 Путин оценил рост цен на авиабилеты Бизнес, 16:10 Минпромторг перепутал мосты на сувенирной продукции ВЭФ Общество, 16:10 ФСИН выплатит 700 тыс. руб. перенесшему пытки экс-заключенному в Бурятии Общество, 16:08 TRON пытался поднять цену альткоина ТРХ: почему не получилось Крипто, 16:07 Путин поручил подготовить программу развития Сахалина Общество, 16:02 В кинотеатрах осталось всего несколько билетов на бой Нурмагомедова Спорт, 15:59 Топилин обозначил сроки перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю Общество, 15:58 Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2» Политика, 15:50 Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля Недвижимость, 15:44
Политика ,  
0 
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта. Об этом заявил журналистам в ходе телефонного брифинга посол США в ЕС Гордон Сондланд.

По его словам, «энергетическая независимость Европы — предмет озабоченности США». Вашингтон не хочет, чтобы Москва получила такой инструмент влияния на Европу, тем более что ранее Россия уже пользовалась им для давления, отметил Сондланд.

Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Помпео посетил Брюссель 2–3 сентября и провел встречи с четырьмя новыми лидерами Евросоюза: новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, новым комиссаром ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, следующим главой Евросовета Шарлем Мишелем и новым спикером Европарламента Давидом Сассоли. Они приступят к работе в ноябре-декабре.

Переговоры с будущими руководителями структур ЕС были нацелены на установление первичных контактов, а не на то, чтобы «углубляться в конкретные проблемы», также заявил Сондланд.

Президент России Владимир Путин говорил, что проект трубопровода общей протяженностью 1224 км «полностью отвечает национальным интересам всех участников и России», однако другие страны пытаются его торпедировать.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м.

Теги: ЕС, Майк Помпео, «Северный поток-2»
Материалы по теме
Помпео пообещал заняться возвращением России в G7
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter