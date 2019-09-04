Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта. Об этом заявил журналистам в ходе телефонного брифинга посол США в ЕС Гордон Сондланд.

По его словам, «энергетическая независимость Европы — предмет озабоченности США». Вашингтон не хочет, чтобы Москва получила такой инструмент влияния на Европу, тем более что ранее Россия уже пользовалась им для давления, отметил Сондланд.

Помпео посетил Брюссель 2–3 сентября и провел встречи с четырьмя новыми лидерами Евросоюза: новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, новым комиссаром ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, следующим главой Евросовета Шарлем Мишелем и новым спикером Европарламента Давидом Сассоли. Они приступят к работе в ноябре-декабре.

Переговоры с будущими руководителями структур ЕС были нацелены на установление первичных контактов, а не на то, чтобы «углубляться в конкретные проблемы», также заявил Сондланд.