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Миллер пообещал достроить «Северный поток-2» к концу 2019 года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» достоят к концу 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Точка невозврата по данному проекту давным-давно пройдена. Планы, которые были намечены, остаются прежними — конец 2019 года», — сказал он.

Миллер добавил, что не существует никаких правовых возможностей для того, чтобы остановить строительство газопровода, поэтому он будет реализован. Он также сообщил, что отсутствие разрешения Дании пока не является критическим, и назвал диалог по этому вопросу конструктивным.

Бизнес
Дания объяснила задержку в строительстве «Северного потока-2»

В мае Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» по дну Балтийского моря, даже если и задержится, то «совсем-совсем незначительно». Компания Nord Stream 2 допустила перенос завершения проекта на вторую половину 2020 года, если Дания потребует сменить маршрут через свои воды.

В середине июня «Газпром» отчитался о строительстве 58,7% газопровода. Помимо Дании и России, «Северный поток-2» пройдет через исключительные экономические зоны Германии, Швеции и Финляндии.

Теги: Алексей Миллер, «Северный поток-2», Строительство
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