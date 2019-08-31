Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Строительство нового газопровода из России в Германию был поднят на встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее президент Украины сетовал, что не находит в Европе поддержки по этому вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с Дудой.

«Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток-2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — приводит слова Зеленского телеканал «112 Украина», который вел трансляцию пресс-конференции.

Зеленский добавил, что его страна выступает за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.

Украина последовательно выступает против строительства «Северного потока-2», который пройдет из России в Германию через Балтийское море. Ранее Зеленский говорил, что в странах Европы позицию Киева игнорируют: «Нас никто не спрашивает. Ангела Меркель [канцлер ФРГ], Эмманюэль Макрон [президент Франции], думаю, не будут влиять на продолжение строительства трубопровода, так как на них очень сильно влияет их местный бизнес».