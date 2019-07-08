Немецкий министр объяснил необходимость «Северного потока-2» для Берлина

Проект «Северный поток-2» не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду для Германии. Такое мнение в интервью изданию Bild высказал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

«Мы не делаем себя зависимыми от Российской Федерации. Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода», — пояснил министр.

Он отметил, что по этой же причине ФРГ уделяет значительное внимание строительству терминалов, предназначенных для приема сланцевого газа из США.

Министр также заявил, что немецкая сторона выступает за сохранение транзита газа через территорию Украины. «Мы решительно выступаем за то, чтобы газотранспорт через Украину сохранялся», — подтвердил Альтмайер.

Проект газопровода, о котором идет речь, предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Планируемая протяженность каждой нитки — 1224 км. Оператором строительства «Северного потока-2» выступает Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Ввести в эксплуатацию объект планируется к концу 2019 года.

Против строительства трубопровода выступают США, некоторые страны Восточной Европы и прибалтийские республики. Так, в Госдепе ранее отмечали, что «Северный поток-2», по мнению Вашингтона, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления» на Запад. При этом президент Дональд Трамп пообещал не допустить поток «трубопроводных долларов» в Россию.

Президент Владимир Путин заявлял, что проект «Северный поток-2» отвечает национальным интересам всех его участников, однако это «не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели [мира] привык к исключительности и вседозволенности». Из-за этого проект, по мнению Путина, пытаются «торпедировать».