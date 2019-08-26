Оператор «Северного потока-2» отчитался о завершении строительства на 75%

В компании-операторе проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода завершено на 75% от общей протяженности. Об этом сообщается на сайте компании.

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток-2». Это 75% от общей протяженности двух ниток», — говорится в сообщении. Компания перешла к укладке финальной части газопровода.

В Nord Stream 2 AG отметили, что строители полностью завершили укладку обеих ниток «Северного потока-2» в территориальных водах Германии и Финляндии. Продолжается укладка труб в российских территориальных водах, ведутся работы на береговых участках в Германии и России. На все необходимые для строительства трубы нанесено утяжеляющее бетонное покрытие, завершены почти все логистические операции.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая из России в Германию по дну Балтийского моря. Против реализации проекта газопровода активно выступают Соединенные Штаты. В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций в отношении стран, участвующих в строительстве газопровода. В МИДе России этот шаг назвали «русофобскими мерами».