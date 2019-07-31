Инвестор «Северного потока-2» назвал вероятные сроки ввода газопровода

Первый газ по газопроводу «Северный поток-2» должен поступить к полуночи 31 декабря 2019 года. Такое заявление сделал во время пресс-конференции глава австрийской компании OMV Райнер Зеле, видео с мероприятия опубликовано в Twitter компании.

«Мы ждем, что первый газ пойдет через этот газопровод до конца года — до 24 часов 31 декабря. И от этого плана мы не отказались. Но одно также понятно: запуск этого газопровода очень сильно зависит от того, когда Дания выдаст последнее разрешение», — сказал Зеле, отвечая на вопрос о поступлении первого газа по «Северному потоку-2».

По словам главы австрийской компании, 70% газопровода уже уложено по дну Балтийского моря и задержек в его строительстве пока нет.

В минувшие выходные газета Financial Times назвала август «критическим» для строительства «Северного потока-2» месяцем. Цитируя неназванные источники, газета сообщила, что, если в течение следующих трех-четырех недель Дания на согласует маршрут прокладки газопровода через свои территориальные воды в Балтийском море, газопровод не успеют достроить до 31 декабря. На рассмотрении в Копенгагене сейчас находятся три заявки на различные маршруты.

1 января истекает контракт на поставки российского газа в Европу через территорию Украины, новый контракт между «Газпромом» и «Нафтагазом» еще не заключен. Запуск «Северного потока-2» по срокам должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину.