Евросоюз потребовал немедленно освободить осужденного в России украинца

В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ЕС в России, поступившего в РБК.

«Европейский союз ожидает, что Павел Гриб будет освобожден немедленно и ему будет предоставлен доступ к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается», — говорится в сообщении.

​В ЕС добавили, что украинским врачам должны разрешить обследовать Гриба, согласно решению Европейского суда по правам человека. Пресс-секретарь сказал, что осужденный страдает серьезным заболеванием и имеет инвалидность, а состояние его здоровья «продолжает вызывать опасения».

В Евросоюзе заявили, что в августе 2017 года Гриба похитили в Белоруссии, а потом «незаконно удерживали в России без каких-либо обоснованных обвинений».