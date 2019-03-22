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Евросоюз потребовал немедленно освободить осужденного в России украинца

В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ЕС в России, поступившего в РБК.

«Европейский союз ожидает, что Павел Гриб будет освобожден немедленно и ему будет предоставлен доступ к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается», — говорится в сообщении.

​В ЕС добавили, что украинским врачам должны разрешить обследовать Гриба, согласно решению Европейского суда по правам человека. Пресс-секретарь сказал, что осужденный страдает серьезным заболеванием и имеет инвалидность, а состояние его здоровья «продолжает вызывать опасения».

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В Евросоюзе заявили, что в августе 2017 года Гриба похитили в Белоруссии, а потом «незаконно удерживали в России без каких-либо обоснованных обвинений».

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести годам колонии. Следователи заявили, что в 2017 году он переписывался с школьницей из Сочи, которую попытался уговорить взорвать бомбу во время выпускного вечера, а затем бежать из России. Его задержали в белорусском Гомеле, где он планировал встретиться с девушкой.

Защита называла это похищением. Адвокат Марина Дубровина сообщил, что у ее клиента выявили обострение хронического гастрита. Гриб не признает свою вину. Он объявил бессрочную голодовку из-за недопуска к нему врачей.

Теги: украинец, Павел Гриб, Евросоюз, Приговор
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