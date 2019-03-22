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Украинца Гриба приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму
Юноша, которого обвинили в попытке уговорить школьницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере, получил шесть лет колонии
Павел Гриб (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гриб виновным себя не считает. Прокурор просил назначить ему как раз шесть лет колонии общего режима, адвокат — оправдать. Приговор суда не является окончательным, защита Гриба уже заявила о намерении обжаловать вердикт.

«[В мотивировочной части приговора] суд, скорее всего, будет ссылаться на доказательства, полученные с нарушением закона… Достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом», — цитирует адвоката юноши Марину Дубровину агентство.

По версии следователей, Павел Гриб, общаясь весной 2017 года в интернете со школьницей из Сочи, пытался убедить ее взорвать бомбу на выпускном вечере, а затем бежать из страны. Обстоятельства задержания Гриба в августе 2017 года в Белоруссии не были раскрыты публике.

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Адвокаты Гриба утверждали, что молодого человека похитили в белорусском Гомеле, где он договорился о встрече с девушкой, российские силовики. Об исчезновении Гриба, которому на тот момент было 19 лет, заявил его отец, член общественного совета государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб. Не дождавшись возвращения сына, он отправился на поиски в Гомель, где выяснил, что молодой человек находится уже в изоляторе ФСБ по Краснодарскому краю — в городе Сочи.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее отмечала, что в этом деле Минск повел себя не как партнер Украины.

Дело поступило в суд 3 июля 2018 года, однако в затем было возвращено в прокуратуру из-за процессуальной ошибки.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Павел Гриб, Приговор, колония, Терроризм
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