Украинца Гриба приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму

Юноша, которого обвинили в попытке уговорить школьницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере, получил шесть лет колонии

Павел Гриб (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму. Об этом сообщает «РИА Новости».

Гриб виновным себя не считает. Прокурор просил назначить ему как раз шесть лет колонии общего режима, адвокат — оправдать. Приговор суда не является окончательным, защита Гриба уже заявила о намерении обжаловать вердикт.

«[В мотивировочной части приговора] суд, скорее всего, будет ссылаться на доказательства, полученные с нарушением закона… Достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом», — цитирует адвоката юноши Марину Дубровину агентство.

По версии следователей, Павел Гриб, общаясь весной 2017 года в интернете со школьницей из Сочи, пытался убедить ее взорвать бомбу на выпускном вечере, а затем бежать из страны. Обстоятельства задержания Гриба в августе 2017 года в Белоруссии не были раскрыты публике.