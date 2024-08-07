Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки около 260 человек и 50 единиц бронетехники в попытках атаковать границу с Россией в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России 7 августа.
В частности, российские войска уничтожили:
- семь танков;
- восемь бронетранспортеров;
- три боевые машины пехоты;
- 31 боевую бронированную машину, в том числе — 12 машин «Козак», две машины «Страйкер», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей;
- две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1»;
- установку разминирования УР-77;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
В среду днем Минобороны сообщило, что российские военные вместе с пограничниками прошедшей ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».
Глава Курской области Алексей Смирнов со своей стороны рассказал, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.
«Обстановка в области контролируемая», — отметил Смирнов, при этом добавив, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий на границе. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения, обеспечивают их всем необходимым, также в ПВР работают психологи.
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