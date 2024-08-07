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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областью

Минобороны: ВСУ потеряли 260 бойцов в боях на границе с Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки около 260 человек и 50 единиц бронетехники в попытках атаковать границу с Россией в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России 7 августа.

В частности, российские войска уничтожили:

  • семь танков;
  • восемь бронетранспортеров;
  • три боевые машины пехоты;
  • 31 боевую бронированную машину, в том числе — 12 машин «Козак», две машины «Страйкер», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей;
  • две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1»;
  • установку разминирования УР-77;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.

Минобороны сообщило об ударах по формированиям ВСУ в курском приграничье
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В среду днем Минобороны сообщило, что российские военные вместе с пограничниками прошедшей ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

Глава Курской области Алексей Смирнов со своей стороны рассказал, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.

«Обстановка в области контролируемая», — отметил Смирнов, при этом добавив, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий на границе. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения, обеспечивают их всем необходимым, также в ПВР работают психологи.

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