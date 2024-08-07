Минобороны: ВСУ потеряли 260 бойцов в боях на границе с Курской областью

Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областью

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки около 260 человек и 50 единиц бронетехники в попытках атаковать границу с Россией в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны России 7 августа.

В частности, российские войска уничтожили:

семь танков;

восемь бронетранспортеров;

три боевые машины пехоты;

31 боевую бронированную машину, в том числе — 12 машин «Козак», две машины «Страйкер», инженерную машину разграждения и шесть автомобилей;

две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1»;

установку разминирования УР-77;

станцию радиоэлектронной борьбы.

В среду днем Минобороны сообщило, что российские военные вместе с пограничниками прошедшей ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».

Глава Курской области Алексей Смирнов со своей стороны рассказал, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.

«Обстановка в области контролируемая», — отметил Смирнов, при этом добавив, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий на границе. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения, обеспечивают их всем необходимым, также в ПВР работают психологи.