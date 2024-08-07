Глава Курской области доложил о приграничной обстановке Путину

Алексей Смирнов (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил оперативную обстановку в регионе, последние два дня подвергающемся активным атакам Вооруженных сил Украины, президенту России Владимиру Путину. Об этом областной глава сообщил в своем телеграм-канале.

«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», — рассказал Смирнов.

По его словам, президент заверил, что поддержка области будет оказана по всем направлениям.

Врио губернатора уточнил, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.

«Обстановка в области контролируемая», — отметил Смирнов, при этом добавив, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий на границе. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения, обеспечивают их всем необходимым, также в ПВР работают психологи.

Москва и Санкт-Петербург выслали в регион медиков.

В среду днем Минобороны сообщило, что российские военные вместе с пограничниками прошедшей ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».