Глава Курской области доложил о приграничной обстановке Путину
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил оперативную обстановку в регионе, последние два дня подвергающемся активным атакам Вооруженных сил Украины, президенту России Владимиру Путину. Об этом областной глава сообщил в своем телеграм-канале.
«Ночью по телефону доложил оперативную обстановку верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле», — рассказал Смирнов.
По его словам, президент заверил, что поддержка области будет оказана по всем направлениям.
Врио губернатора уточнил, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.
«Обстановка в области контролируемая», — отметил Смирнов, при этом добавив, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий на границе. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения, обеспечивают их всем необходимым, также в ПВР работают психологи.
Москва и Санкт-Петербург выслали в регион медиков.
В среду днем Минобороны сообщило, что российские военные вместе с пограничниками прошедшей ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram