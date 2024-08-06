В Курской области предотвратили прорыв ВСУ через границу
Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов.
По его словам, информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов. Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — написал Смирнов.
Минобороны в 9:12 мск сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.
Схожая попытка прорыва через границу произошла в Курской области весной этого года. Тогда диверсанты пытались прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области, завязался стрелковый бой, пограничники остановили бойцов ВСУ, сообщал губернатор Роман Старовойт. В Минобороны рассказали, что параллельно украинские военные пытались проникнуть и в Белгородскую область, зайдя в Россию с трех направлений (около населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино).
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