 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области предотвратили прорыв ВСУ через границу

Губернатор Курской области заявил о предотвращении прорыва ВСУ через границу
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ уже пытались прорваться в Курскую область весной, но и тогда российские силы отразили атаку. В этот раз пересечь границу им также не удалось
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы в Курской области, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

По его словам, информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов. Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — написал Смирнов.

Минобороны в 9:12 мск сообщило, что над территорией Курской области уничтожены 13 дронов самолетного типа.

При обстреле города Суджа в Курской области пострадали пять человек
Политика
Фото:Gubernator_46 / Telegram

Схожая попытка прорыва через границу произошла в Курской области весной этого года. Тогда диверсанты пытались прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области, завязался стрелковый бой, пограничники остановили бойцов ВСУ, сообщал губернатор Роман Старовойт. В Минобороны рассказали, что параллельно украинские военные пытались проникнуть и в Белгородскую область, зайдя в Россию с трех направлений (около населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино). 

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Курская область ВСУ пограничники
Материалы по теме
Два человека пострадали в Курской области при атаке дрона на автомобиль
Политика
Над Курской областью за ночь сбили 26 дронов
Политика
При обстреле города Суджа в Курской области пострадали пять человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
В Венесуэле начали расследование против оппозиционеров Мачадо и ГонсалесаПолитика, 11:31
Лидером нужно родиться: какие еще заблуждения мешают карьереPro, 11:31
«Росатом» оценил последствия столкновений в Бангладеш для АЭСПолитика, 11:27
Мастер и два слесаря задержаны по делу об обрушении дома в Нижнем ТагилеОбщество, 11:26
Захарова раскритиковала французскую «посредническую» формулу мираПолитика, 11:18
Военные ВСУ назвали причиной отхода из-под Торецка бессмысленные приказыПолитика, 11:16
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Яндекс» запустил сервис такси-лоукостерБизнес, 11:00
«Кино — это лотерея». Юрий Быков — о «Методе», Хабенском и лучших фильмахLife, 11:00
Матч звезд КХЛ пройдет в НовосибирскеСпорт, 10:58
ТАСС узнал о попытках ВСУ прорвать окружение около Нью-Йорка в ДонбассеПолитика, 10:54
Глава Минюста Германии попросил немцев воздержаться от поездок в РоссиюПолитика, 10:42
Times сообщил о подготовке ГУР атаки на «Вагнер» в Мали с прошлого годаПолитика, 10:40
В Греции легализовали шестидневку. Кто еще выступает за такой графикPro, 10:35