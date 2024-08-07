 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

СК завел уголовные дела после атаки ВСУ на Курскую область

СК завел уголовные дела по нескольким статьям: теракт, убийство, незаконное ношение оружия. На Курскую область украинские военные напали 6 августа
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

После атаки ВСУ на Курскую область СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям.

Дела возбуждены по статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении Следственного комитета.

«В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — заявили в СК.

Об атаке ВСУ, которая началась накануне, сообщил утром 6 августа глава региона Алексей Смирнов. Он сообщал, что отражением атаки занимаются пограничники ФСБ и военные Вооруженных сил России. В атаке участвовали порядка 300 военных ВСУ, сообщало Минобороны России. У них на вооружении есть танки и бронемашины, заявляли в ведомстве. Тогда военные отчитались об уничтожении 16 бронемашин у военных ВСУ.

Минобороны сообщило об ударах по резервам ВСУ после атаки на границе
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

На следующий день, 7 августа, бои около границ продолжились, сообщили в Минобороны. Столкновения продолжались «в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», сообщило Минобороны. В отражении атаки участвовали авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы. По украинским военным удары нанесли около населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Городище Сумской области. За сутки боев украинские военные потеряли 260 человек и 50 единиц бронетехники, заявили в Минобороны. В частности, они потеряли две огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявило Минобороны.

В Курской области отменили все массовые мероприятия
Политика
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Курская область ВСУ Минобороны уголовное дело
Материалы по теме
В Курской области отменили все массовые мероприятия
Политика
Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областью
Политика
Что рассказал глава Курской области о вывозе жителей и помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»Политика, 15:07
Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из РоссииПолитика, 15:04
Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» ГибралтарСпорт, 15:03
Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3Инвестиции, 14:55
Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд ОлимпиадыСпорт, 14:54
Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»Бизнес, 14:49
Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭСПолитика, 14:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животныхОбщество, 14:43
Эксперты поделились с предпринимателями Урала кейсами продвижения бизнесаОтрасли, 14:43
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налогеЭкономика, 14:39
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программНедвижимость, 14:32
Новые правила таможни: как усложнится доставка из-за рубежаPro, 14:32
Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 14:27