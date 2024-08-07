СК завел уголовные дела после атаки ВСУ на Курскую область

СК завел уголовные дела по нескольким статьям: теракт, убийство, незаконное ношение оружия. На Курскую область украинские военные напали 6 августа

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После атаки ВСУ на Курскую область СК возбудил уголовные дела по нескольким статьям.

Дела возбуждены по статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении Следственного комитета.

«В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие», — заявили в СК.

Об атаке ВСУ, которая началась накануне, сообщил утром 6 августа глава региона Алексей Смирнов. Он сообщал, что отражением атаки занимаются пограничники ФСБ и военные Вооруженных сил России. В атаке участвовали порядка 300 военных ВСУ, сообщало Минобороны России. У них на вооружении есть танки и бронемашины, заявляли в ведомстве. Тогда военные отчитались об уничтожении 16 бронемашин у военных ВСУ.

На следующий день, 7 августа, бои около границ продолжились, сообщили в Минобороны. Столкновения продолжались «в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», сообщило Минобороны. В отражении атаки участвовали авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия границы. По украинским военным удары нанесли около населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Городище Сумской области. За сутки боев украинские военные потеряли 260 человек и 50 единиц бронетехники, заявили в Минобороны. В частности, они потеряли две огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заявило Минобороны.