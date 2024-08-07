В Курской области отменили все массовые мероприятия
Власти Курской области отменили проведение всех массовых мероприятий в регионе на фоне обострения приграничной обстановки, сообщил врио региона Алексей Смирнов со ссылкой на областной оперштаб.
«Решением оперативного штаба в регионе отменено проведение всех массовых мероприятий», — сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.
7 августа Минобороны сообщило, что российские военные вместе с пограничниками прошедшей ночью «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».
Смирнов со своей стороны рассказал, что в регионе круглосуточно работает оперативный штаб.
«Обстановка в области контролируемая», — отметил Смирнов, при этом добавив, что власти организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий на границе. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения, обеспечивают их всем необходимым, также в ПВР работают психологи.
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