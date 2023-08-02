Гладков: в Белгородском районе и Яковлевском округе сработала система ПВО, сбит дрон

Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Фото: РИА Новости

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной защиты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, сбит беспилотник самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, на данный момент сведений о пострадавших и нарушениях нет.

Гладков ранее сообщал об обстреле села Вязовое Краснояружского района. Никто не пострадал, но осколки снарядов повредили линию электропередачи.

Наряду с другими регионами России, граничащими с Украиной, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.