Гладков рассказал о 115 взрывах в Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников произошло 115 взрывов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В большинстве случаев разрушений и пострадавших не было. В частности,
- в селе Щетиновка произошло 12 взрывов артиллерийских снарядов;
- в селе Журавлевка с БПЛА было сброшено девять гранат;
- в селах Богун-Городок и Лозовая Рудка зафиксировано девять и семь взрывов минометных мин соответственно;
- в селе Новопетровка один из снарядов попал в гараж, осколками другого посекло фасад и выбило окна в частном жилом доме;
- по хутору Старый выпущено семь минометных мин;
- в селе Дроновка зафиксировано восемь прилетов;
- в селе Вязовое взорвались два артиллерийских снаряда;
- в селе Староселье и на окраине села Теребрено — девять артиллерийских снарядов;
- между селом Колотиловка и поселком Прилесье взорвались пять артиллерийских снарядов;
- в поселке Прилесье зафиксировано шесть «прилетов», повреждена линия электропередачи;
- в селе Новая Таволжанка взорвались 18 минометных мин;
- в поселке Красное — восемь артиллерийских снарядов;
- в поселке Ленинский — восемь минометных мин;
- в МАПП «Шебекино» — два минометных и три артиллерийских снаряда.
Гладков 27 июля сообщил, что за сутки в Белгородской области зафиксировали пять атак с помощью беспилотников.
Один осколочный боеприпас был сброшен с дрона в селе Журавлевка, другой дрон сбросил взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка, в селе Новопетровка также взорвался сброшенный с БПЛА осколочный боеприпас. В селе Поповка дрон сбили, но прикрепленное к нему взрывное устройство все равно сработало. Еще одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в селе Муром.
Кроме того, в Журавлевке взорвался артиллерийский снаряд, под артобстрел попала окраина поселка Задорожный — всего там насчитали шесть «прилетов». По две минометные мины взорвалось в селе Новая Таволжанка и поселке Ленинский.
Во всех случаях пострадавших и разрушений не было, заверил глава региона.