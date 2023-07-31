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Гладков рассказал о 115 взрывах в Белгородской области за сутки

Губернатор Гладков: за сутки по Белгородской области выпущено 115 снарядов, мин и гранат
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников произошло 115 взрывов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В большинстве случаев разрушений и пострадавших не было. В частности,

  • в селе Щетиновка произошло 12 взрывов артиллерийских снарядов;
  • в селе Журавлевка с БПЛА было сброшено девять гранат;
  • в селах Богун-Городок и Лозовая Рудка зафиксировано девять и семь взрывов минометных мин соответственно;
  • в селе Новопетровка один из снарядов попал в гараж, осколками другого посекло фасад и выбило окна в частном жилом доме;
  • по хутору Старый выпущено семь минометных мин;
  • в селе Дроновка зафиксировано восемь прилетов;
  • в селе Вязовое взорвались два артиллерийских снаряда;
  • в селе Староселье и на окраине села Теребрено — девять артиллерийских снарядов;
  • между селом Колотиловка и поселком Прилесье взорвались пять артиллерийских снарядов;
  • в поселке Прилесье зафиксировано шесть «прилетов», повреждена линия электропередачи;
  • в селе Новая Таволжанка взорвались 18 минометных мин;
  • в поселке Красное — восемь артиллерийских снарядов;
  • в поселке Ленинский — восемь минометных мин;
  • в МАПП «Шебекино» — два минометных и три артиллерийских снаряда.

Гладков 27 июля сообщил, что за сутки в Белгородской области зафиксировали пять атак с помощью беспилотников.

Один осколочный боеприпас был сброшен с дрона в селе Журавлевка, другой дрон сбросил взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка, в селе Новопетровка также взорвался сброшенный с БПЛА осколочный боеприпас. В селе Поповка дрон сбили, но прикрепленное к нему взрывное устройство все равно сработало. Еще одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в селе Муром.

Кроме того, в Журавлевке взорвался артиллерийский снаряд, под артобстрел попала окраина поселка Задорожный — всего там насчитали шесть «прилетов». По две минометные мины взорвалось в селе Новая Таволжанка и поселке Ленинский.

Во всех случаях пострадавших и разрушений не было, заверил глава региона.
 

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрелы
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Гладков заявил о пяти атаках дронов на Белгородскую область за сутки
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