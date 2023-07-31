Гладков рассказал о 115 взрывах в Белгородской области за сутки

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За прошедшие сутки в Белгородской области в результате обстрелов и атак беспилотников произошло 115 взрывов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В большинстве случаев разрушений и пострадавших не было. В частности,

в селе Щетиновка произошло 12 взрывов артиллерийских снарядов;

в селе Журавлевка с БПЛА было сброшено девять гранат;

в селах Богун-Городок и Лозовая Рудка зафиксировано девять и семь взрывов минометных мин соответственно;

в селе Новопетровка один из снарядов попал в гараж, осколками другого посекло фасад и выбило окна в частном жилом доме;

по хутору Старый выпущено семь минометных мин;

в селе Дроновка зафиксировано восемь прилетов;

в селе Вязовое взорвались два артиллерийских снаряда;

в селе Староселье и на окраине села Теребрено — девять артиллерийских снарядов;

между селом Колотиловка и поселком Прилесье взорвались пять артиллерийских снарядов;

в поселке Прилесье зафиксировано шесть «прилетов», повреждена линия электропередачи;

в селе Новая Таволжанка взорвались 18 минометных мин;

в поселке Красное — восемь артиллерийских снарядов;

в поселке Ленинский — восемь минометных мин;

в МАПП «Шебекино» — два минометных и три артиллерийских снаряда.

Гладков 27 июля сообщил, что за сутки в Белгородской области зафиксировали пять атак с помощью беспилотников.



Один осколочный боеприпас был сброшен с дрона в селе Журавлевка, другой дрон сбросил взрывное устройство на хутор Лозовая Рудка, в селе Новопетровка также взорвался сброшенный с БПЛА осколочный боеприпас. В селе Поповка дрон сбили, но прикрепленное к нему взрывное устройство все равно сработало. Еще одно взрывное устройство было сброшено с БПЛА в селе Муром.



Кроме того, в Журавлевке взорвался артиллерийский снаряд, под артобстрел попала окраина поселка Задорожный — всего там насчитали шесть «прилетов». По две минометные мины взорвалось в селе Новая Таволжанка и поселке Ленинский.



Во всех случаях пострадавших и разрушений не было, заверил глава региона.

