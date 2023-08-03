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ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области

Гладков: село Мокрая Орловка Грайворонского округа попало под обстрел
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела никто не пострадал, уточнил он.

«Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи», — добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. Тогда также никто не пострадал. 

Теги
Белгородская область ВСУ Военная операция на Украине Вячеслав Гладков обстрел
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