ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области

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Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела никто не пострадал, уточнил он.

«Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи», — добавил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района. Тогда также никто не пострадал.