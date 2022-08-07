Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие

По словам бизнесмена, оно висит дамокловым мечом над миром и угрожает уничтожить его «раз и навсегда» за считаные часы

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) призвал ликвидировать ядерное оружие и вовсе запретить его.

«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия», — написал он в Telegram. Миллиардер отметил, что ядерное оружие висит дамокловым мечом над миром и угрожает «в течение всего нескольких часов» уничтожить его «раз и навсегда».

«Сахаров [создатель советской водородной бомбы и лауреат Нобелевской премии мира] и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы», — добавил Дерипаска.

Ранее Дерипаска говорил, что ядерная война не может быть выходом, и призывал повзрослеть. «Коллективное самоубийство», как Сахаров называл любую ядерную войну, — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — писал он в Telegram в мае.

Накануне мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи высказался за всеобщий запрет ядерного оружия. «Человечеству все еще угрожает возрождение картины ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года. Необходимо, чтобы все кнопки запуска ядерных ракет стали ненужными», — убежден он. Он процитировал слова писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье счастья не построишь, но именно в счастье других скрывается твое счастье».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал неприемлемым, чтобы страны, обладающие ядерным оружием, допускали вероятность войны с его использованием. Он также призвал мировых лидеров навсегда отказаться от возможности применения ядерного оружия. Ранее Гутерриш предупреждал, что с учетом сложившейся геополитической обстановки человечество от уничтожения «отделяет лишь один просчет».

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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что его страна может применить ядерное оружие «только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров». Китай исключал применение его первым.

Ядерным оружием обладают США, Россия, Франция, Великобритания, Китай — постоянные члены Совета Безопасности ООН, но его заполучили и другие страны — Индия, Израиль, КНДР, Пакистан.