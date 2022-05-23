Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и призвал «повзрослеть»

Дерипаска напомнил, что академик Андрей Сахаров называл любую ядерную войну «коллективным самоубийством» и назвал его работы актуальными

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Любая ядерная война — это «явно не выход», написал бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 21 мая праздновали 101-й год со дня рождения советского физика, одного из создателей водородной бомбы и правозащитника Андрея Сахарова. «А ведь сегодня вновь актуальной становится его работа под названием «Опасность термоядерной войны». Этот человек, как никто другой, понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир», — написал Дерипаска.

Бизнесмен напомнил также, что за день до 21 мая в МГУ отменили лекцию, посвященную 101-му дню рождения лауреата Нобелевской премии мира. «Коллективное самоубийство», как Сахаров называл любую ядерную войну, — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича», — добавил бизнесмен.

О рисках ядерной войны в последнее время стали писать западные и российские СМИ, а также стали говорить общественные деятели и политики как России, так и стран Запада. Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял , что риски ядерной войны «весьма существенны», эту опасность нельзя недооценивать, но Россия исходит из тезиса о недопустимости такого развития событий. В Белом доме согласились , что в ядерной войне не может быть победителей. Представитель американской администрации Джен Псаки подчеркнула, что происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО.

Шеф Пентагона Ллойд Остин в середине мая назвал российский ядерный арсенал значительной проблемой. «Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе», — сказал он.