Китай исключил применение ядерного оружия первым

МИД Китая исключил применение ядерного оружия первым и призвал США вывести его из Европы

Запасы ядерного оружия в Китае находятся «на минимально необходимом уровне для обеспечения безопасности», Пекин не соревнуется с другими странами в этой сфере, заявил представитель МИДа

Фу Цун (Фото: Ng Han Guan / AP)

Китай придерживается стратегии самообороны в ядерное сфере и неприменению ядерного оружия первым, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

«Китай <...> обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал он (цитата по ТАСС). Дипломат отметил, что запасы ядерного оружия в стране находятся «на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности», и добавил, что Пекин не соревнуется с другими государствами в этой сфере и не участвует в гонках вооружений.

Фу Цун призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах. По мнению представителя МИДа, совместные ядерные миссии противоречат условиям ДНЯО и повышают риски ядерных конфликтов.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, по состоянию на конец 2021 года ядерный арсенал Китая насчитывал примерно 350 боеголовок (у России и у США — более 5 тыс.).

В апреле The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с позицией китайского руководства, сообщила, что Пекин ускорил наращивание ядерных сил в качестве средства сдерживания Вашингтона. Со слов источников, усиление поддержки со стороны США Тайваня, который Пекин рассматривает как часть Китая, заставило китайских лидеров допустить возможность того, что Соединенные Штаты могут захотеть применить ядерное оружие в конфликте из-за острова. Собеседники при этом подчеркнули, что Пекин не намерен применять ядерное оружие первым.

США придерживаются принципу «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, Пекин считает частью Китая, а не отдельной страной. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее предупредил, что если Пекин решит «захватить Тайвань», Вашингтон в соответствии со своими обязательствами будет защищать остров.

Читайте на РБК Pro Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе» Статьи Pro Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи

2 августа на Тайвань в рамках азиатского турне прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси; визит вызвал резкую критику со стороны руководства КНР, которое сочло его провокацией. В Белом доме заверили, что приезд Пелоси не свидетельствует о каких-либо изменениях в политике США по отношению к Китаю.