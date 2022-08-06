Россия опровергла перевод ядерных сил в режим повышенной боеготовности

Заявления о переводе ядерных сил России в режим повышенной боеготовности не соответствуют действительности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО в ООН замглавы российской делегации Андрей Белоусов.

«Утверждения о том, что российские ядерные силы приведены в состояние повышенной боеготовности, не соответствуют действительности. Президент России (Владимир Путин) приказал временно перевести силы сдерживания на особой режим дежурства, что означает переход смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом», — сказал он.

Белоусов напомнил, что президент России Владимир Путин 27 февраля приказал временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства, что означает повышение бдительности, а не состояние повышенной боеготовности стратегических ядерных сил.

Дипломат также опроверг возможность применения российского ядерного оружия на Украине, так как это, по его словам, идет вразрез с ядерной доктриной страны.

Об угрозах ядерной войны на фоне боевых действий на Украине неоднократно заявляли как российские, так и западные политики. Глава МИДа Сергей Лавров называл такие риски «существенными». Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что накачивание Украины оружием создает риски открытого столкновения с НАТО, которое может перерасти в ядерную войну.

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Пентагон называл риторику о возможности ядерной войны «опасной», а в Белом доме предложили сократить число высказываний на эту тему. В то же время и Россия и США неоднократно заявляли, что условием для применения ядерного оружия может быть только «чрезвычайная ситуация».