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Турция поддержала «формулу мира» Зеленского

Глава МИД Турции Чавошоглу поддержал план Зеленского из 10 пунктов по достижению мира
Зеленский потребовал от России отступить на границы 1991 года и зафиксировать полное окончание конфликта. Кремль исключил переговоры на таких условиях
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Турция стремится к прочному миру на Украине и взаимоприемлемому решению конфликта между Москвой и Киевом; несмотря на боевые действия, ведутся контакты с обеими сторонами. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, передает CNN Türk.

«В настоящее время Россия выражает готовность к переговорам. [Президент Украины Владимир] Зеленский, с другой стороны, предложил мирный план из десяти пунктов. Турция поддерживает этот мирный план и продолжает работать над ним», — сказал министр.

Чавошоглу добавил, что Турция стремится курировать выполнение одного или нескольких пунктов этого плана. Боевые действия продолжаются, однако видны и результаты дипломатической работы: Россия и Украина обмениваются пленными, ведутся переговоры по ситуации на Запорожской АЭС.

Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине в середине ноября, во время саммита G20. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

В начале января Зеленский отказался поддержать анонсированное Россией прекращение огня на 36 часов во время православного Рождества. Президент Украины подчеркнул, что надежным вариантом прекращения огня будет только выполнение предложенного Киевом плана.

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Российская сторона исключала принятие предложенного Украиной плана, как и любого другого, который бы не учитывал присоединение новых территорий. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четырех регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — настаивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, что на таких условиях представители России ни с кем разговаривать не будут.

Турция поддержала «формулу мира» Зеленского
Турция поддержала «формулу мира» Зеленского

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция МИД Турции Украина Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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