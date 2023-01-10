Турция поддержала «формулу мира» Зеленского

Глава МИД Турции Чавошоглу поддержал план Зеленского из 10 пунктов по достижению мира

Зеленский потребовал от России отступить на границы 1991 года и зафиксировать полное окончание конфликта. Кремль исключил переговоры на таких условиях

Мевлют Чавушоглу (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Турция стремится к прочному миру на Украине и взаимоприемлемому решению конфликта между Москвой и Киевом; несмотря на боевые действия, ведутся контакты с обеими сторонами. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, передает CNN Türk.

«В настоящее время Россия выражает готовность к переговорам. [Президент Украины Владимир] Зеленский, с другой стороны, предложил мирный план из десяти пунктов. Турция поддерживает этот мирный план и продолжает работать над ним», — сказал министр.

Чавошоглу добавил, что Турция стремится курировать выполнение одного или нескольких пунктов этого плана. Боевые действия продолжаются, однако видны и результаты дипломатической работы: Россия и Украина обмениваются пленными, ведутся переговоры по ситуации на Запорожской АЭС.

Зеленский представил десять условий «формулы мира» на Украине в середине ноября, во время саммита G20. План предполагает радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию того, что конфликт окончен.

В начале января Зеленский отказался поддержать анонсированное Россией прекращение огня на 36 часов во время православного Рождества. Президент Украины подчеркнул, что надежным вариантом прекращения огня будет только выполнение предложенного Киевом плана.

Российская сторона исключала принятие предложенного Украиной плана, как и любого другого, который бы не учитывал присоединение новых территорий. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четырех регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — настаивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, что на таких условиях представители России ни с кем разговаривать не будут.