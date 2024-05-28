В Кремле назвали бесперспективной мирную конференцию в Швейцарии
Проводить в Швейцарии конференцию по вопросам мирного урегулирования на Украине бессмысленно без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии, конференцию, которая, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, «абсурдно» обсуждать такие вопросы без участия России.
Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала конференцию «очередным надуваловом». В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение.
Москва для урегулирования конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение страны к границам 1991 года.
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