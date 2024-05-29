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Военная операция на Украине ,  
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ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Офис Гутерриша: ООН будет наблюдателем в конференции по Украине в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили делегации 160 стран, но не Россию. В Кремле называли бессмысленными любые мирные инициативы без участия Москвы
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя, заявил представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«ООН — наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сказал он.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, поясняли в МИД Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла конференцию «очередным надуваловом» и подчеркивала, что Россия не отправит на мероприятие представителей, даже если получит приглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить конференцию по вопросам мирного урегулирования без участия России бессмысленно.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на саммите вынесут на обсуждение только три пункта из его «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Накануне Зеленский заявил, что после саммита Украина передаст России наработки по пунктам «формулы мира», которые планируется обсуждать на мероприятии.

Другие положения «формулы мира» в том числе подразумевают вывод российских войск и прекращение боевых действий. Москва исключала переговоры на основе этих положений и настаивала на переговорах, учитывающих «реалии на земле».

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Теги
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