Офис Гутерриша: ООН будет наблюдателем в конференции по Украине в Швейцарии

ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили делегации 160 стран, но не Россию. В Кремле называли бессмысленными любые мирные инициативы без участия Москвы

Стефан Дюжаррик (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя, заявил представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«ООН — наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — сказал он.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран. В их число не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, поясняли в МИД Швейцарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла конференцию «очередным надуваловом» и подчеркивала, что Россия не отправит на мероприятие представителей, даже если получит приглашение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что проводить конференцию по вопросам мирного урегулирования без участия России бессмысленно.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что на саммите вынесут на обсуждение только три пункта из его «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. Накануне Зеленский заявил, что после саммита Украина передаст России наработки по пунктам «формулы мира», которые планируется обсуждать на мероприятии.

Другие положения «формулы мира» в том числе подразумевают вывод российских войск и прекращение боевых действий. Москва исключала переговоры на основе этих положений и настаивала на переговорах, учитывающих «реалии на земле».